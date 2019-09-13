نتنياهو يعلق على لحظة هروبه من صواريخ المقاومة.. فماذا قال؟

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، على لحظة هروبه من التجمع الانتخابي الثلاثاء الماضي، لحظة إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على منطقة عسقلان التي كانت يتواجد فيها.

وقال نتنياهو في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، إن لحظة " هروبه " من الصواريخ الفلسطينية جاءت التزاما منه بتعليمات جهاز الشاباك.

وأضاف أنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام ، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا ، بناء على تعليمات الشاباك.

وكانت وسائل الإعلام العبرية نشرت مساء الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يوضح هروب نتنياهو بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أسدود وعسقلان، شمال قطاع غزة، بعدما تم إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين.