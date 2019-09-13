حقيقة وفاة قصي خولي الفنان السوري خارج البلاد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء عن وفاة الفنان السوري قصي خولي، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، فيما لم ترد حتى اللحظة أي تأكيدات من جهات رسمية.

وفي وقت سابق، شارك الفنان السوري جمهوره بفيديو يجمعه بالفنان محمد رمضان في دبي. وشوَّق قصي متابعيه، ولم يكشف عن تفاصيل العمل الفني الذي يجمعه برمضان، واكتفى بالقول: "انتظروا لنا مفاجأة".

وذكر قصي في الفيديو: "لما تجتمع بالأسطورة محمد رمضان، كل تحية من جمهور للإمبراطور»، ورد عليه رمضان: "ممثل عبقري، واستنونا قريبا".

ونشرت الفنانة نسرين طافش صورة تجمعها بمحمد رمضان وقصي خولي وداليا مبارك وروز عربجي ونادين طرباي، وعلَّقت عليها قائلة: "ليلة جميلة، وانتظروا المفاجآت قريبا".

يُذكر أن محمد رمضان شارك في رمضان الماضي بأحدث مسلسلاته (زلزال)، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل: حلا شيحة، ماجد المصري، هنادي مهنى، منى عبدالغني، أحمد صيام، محمود حجازي، حسام داغر، تامر ضيائي، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، ولمياء كرم.