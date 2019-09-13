حقيقة وفاه احمد سالم الممثل في فيلم الرسالة بدور بلال الحبشي

مرة أخرى عادت شائعة وفاة الممثل الليبى على أحمد سالم، الذى لعب دور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم الرسالة إلى التداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وكالمعتاد انتشرت صورة الفنان بعد تقدمه فى العمر مع صورته فى فيلم الرسالة مع طلبات بالدعاء له بالرحمة، وتفاعل الآلاف مع الخبر الكاذب، الذى يتكرر للشهر الرابع على التوالى، بعد أن انتشر فى يونيو ويوليو وأغسطس الماضية.

ويأتى انتشار الخبر بشكل مفاجئ على مجموعات فيسبوك، رغم أن الفنان بصحة جيدة وكان نشطًا على حسابه بموقع فيسبوك قبل ساعات، وشارك متابعيه بصوره مع لجنة إعداد منهج المشروع الوطنى لتحسين الأداء باللغة العربية، التى تنبثق عن الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية، التى يحرص الفنان على المشاركة فى أنشطتها منذ سنوات.وبعد أن تكررت شائعة الوفاة للمرة الرابعة خلال شهور قليلة فضل الفنان ألا يرد عليها، ورد عليها مرة واحدة فقط فى يونيو الماضى، تاركًا نشاطه على حسابه بفيسبوك ينفى الشائعة بشكل غير مباشر.