معاريف: نتنياهو كان ينوي الإعلان عن الضم الفوري للضفة وتراجع .. فما السبب؟

كشف الكاتب الإسرائيلي في صحيفة معاريف العبرية بن كسبيت صباح اليوم، عن تفاصيل ما حدث قبل الإعلان الدرامي المثير الذي كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم الخروج به أمام وسائل الاعلام والذي فقد أثارته لحظات قبل خروجه.

وحسب ما نشره بن كسبيت، فقد تعرض نتنياهو لانتقادات حادة جداً في محادثة مع رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك بسبب نيته الإعلان عن ضم الضفة الغربية، مسؤول كبير قال لمعاريف: "حدث غير مسبوق من حيث النبرة".

وأضاف بن كسبيت يوم الثلاثاء الماضي ، عندما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته ضم غور الأردن بعد الانتخابات ، تم إجراء مكالمة تخللها الكثير من "الصراخ" غير المسبوقة بينه وبين قادة الأمن. شملت المحادثة تبادلًا صعبًا للحديث بين نتنياهو وبعض القادة ، حينما سعى نتنياهو إلى اطلاعهم بشأن الخطوة المتوقعة.

تم تأجيل إعلان نتنياهو لمدة ساعة ونصف تقريبًا بسبب المحادثة الساخنة ، ووفقًا لبعض المصادر ،غير رئيس الوزراء نيته الإعلان عن الضم الفوري للضفة الغربية ،بسبب الانتقادات القاسية التي سمعها من بعض رؤساء قوات الأمن ،وأيضًا بسبب الرأي القانوني الذي اتخذه المستشار القانوني للحكومة. التي قالت أنه لا يجوز اتخاذ إجراء كهذا خلال فترة الحكومة الانتقالية ،لعدم وجود ثقة بها من الجمهور. ما دعا نتنياهو إلى تحديث رؤساء قوات الأمن حول قراره قبل وقت قصير من الساعة التي كان من المقرر أن يعلن فيها الإعلان الدرامي. وفقا لبعض المصادر.

من المهم أن نلاحظ أن أياً من الجهات التي انتقد رؤساؤها نتنياهو لم توافق على الحديث حول التفاصيل المنشورة في الأخبار. ومع ذلك ، فإن ما حدث بين نتنياهو ورئيس الأركان ورئيس الشاباك وغيرهم من كبار المسؤولين ، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي ، أصبح حديث اليوم في الممرات في الدوائر الأمنية وانتشر من هذه الدوائر في اتجاهات مختلفة حتى خارج مؤسسة الدفاع.

قيل إنها كانت محادثة صعبة للغاية حيث ظهرت النبرات العالية والحادة عدة مرات ، معظمها من جانب نتنياهو. كبار المسؤولين الأمنيين أمامه لم يدخروا أي انتقادات واستعملوا عبارات حادة خاصة.

وتشير التقديرات إلى أن معظم الانتقادات جاءت من رئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك نداف أرجمان ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي. كان هناك أيضًا رئيس مجلس الأمن القومي ، مائير بن شبات ، على الخط ، لكن موقفه من القضية لا يزال مجهولاً.

وعلمت معاريف أن منسق العمليات في الأراضي المحتلة ، اللواء كميل أبو ركن ، الذي لم يشارك في المحادثة ، انتقد في وقت لاحق هذه الخطوة واستخدم كلمات قاسية هو الآخر.

كانت حجة الجيش بأن مثل هذا الإعلان ، الذي يمثل نهاية للحكم السياسي والأمني ​​، يجب أن يصدر هذا الاعلان بعد مناقشات متعمقة ، داخل القيادة العليا للجيش، ومعرفة الضرر المحتمل قبل الحسنات المتوقعة.

وقدم المشاركون في المحادثة إلى رئيس الوزراء سيناريوهات الضرر المحتمل من الضم الفوري لغور الأردن إلى إسرائيل عشية الانتخابات ،دون دعم أمريكي واسع.

وتابع، في المحادثة ، طرح احتمال الإضرار بالملك عبد الله في الأردن ، وأثيرت إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعريض كرسيه وتعريضه هو نفسه للخطر وقد تؤدي إلى تعليق أو إلغاء اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن.

لعدة دقائق ، عرض قادة قوات الأمن مخاطر مثل هذه الخطوة وعدم مسؤوليتها دون عمل تحضيري لرئيس الوزراء، بالتنسيق مع العناصر المختلفة ، وإعداد الدعم الدولي واطلاع شركاء إسرائيل في الشرق الأوسط.

صرح مسؤول سياسي بارز لم يشارك في المحادثة ولكنه كان على علم بالخطة لـ "معاريف" يوم أمس بأنه "حدث غير مسبوق في عصر نتنياهو الحالي ،من حيث النبرات العالية والانتقادات القاسية المتبادلة بين الطرفين".

وأضاف من المعتقد أنه بعد المحادثة ، قرر نتنياهو تعديل الرسالة وإعلان عزمه على ضم وادي الأردن فقط.

يمكن الحصول على تلميحات بأن القرار قد تم تغييره في اللحظة الأخيرة من حدثين حدثا في نفس الوقت: حقيقة أنه قبل إصدار نتنياهو للبيان ، أصدر ديفيد الحياني ، رئيس المجلس الإقليمي لوادي الأردن ، الرسالة التالية: "هذه اللحظة هي إحدى أكثر اللحظات أهمية وإثارة التي خبرتها كعضو في المجلس ، إنها لحظة تاريخية للدولة. كانت المشكلة أن نتنياهو لم يصل بعد إلى منصة المتحدثين في قرية ماكابيا ، وقد سارع الحياني ، الذي فهم حجم الخطأ ، إلى إصدار رسالة تصحيح أكثر إحراجًا: "لقد جاء هذا الرد عن طريق الخطأ وسيتم تنفيذه وفقًا لرسالة رئيس الوزراء".

مزيد من التقوية جاء في بيان الناطق بلسان الليكود جوناثان أوريك للجنة الانتخابات المركزية بأن حدث رئيس الوزراء في قرية ماكابيا لن يشمل الدعاية الانتخابية المحظورة. بناءً على هذا الإعلان ، أذن القاضي حنان ميلتسر للقنوات الإعلامية ببث رسالة نتنياهو على الهواء مباشرة ، لكن سرعان ما أصبح واضحًا أنها كانت دعاية انتخابية ولم تتضمن بيانًا بالتحرك الفعلي ولكنها تهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات في المستقبل - بعد الانتخابات والحكومة المقبلة. بعد ذلك ، دعي الناطق للإستجواب أمام لجنة الانتخابات المركزية.

رد جهاز الأمن الداخلي الشاباك على ما نشر: "إن جهاز الشاباك لا يشير إلى هذه الأمور في وسائل الإعلام حول المناقشات مع القيادة السياسية."

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نحن لا نتعامل مع الاعلام بخصوص المناقشات الداخلية مع القيادة السياسية". ونظرًا لسفر رئيس الوزراء الليلة الماضية إلى روسيا ، لم نتمكن من تلقي رد حتى الآن.