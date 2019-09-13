السجون تشهد توترا وارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام

تشهد السجون الإسرائيلية حالة من التوتر الشديد وتتجه نحو التصعيد مع إدارة السجون مع ارتفاع أعداد الأسرى المضربين عن الطعام.

وذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات في تصريح صحفي أن الاحتلال يماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اضراب معركة الكرامة الثانية في شهر نيسان الماضي ،ويحاول التملص من استحقاق الاتفاق، مما دفع الاسرى للتصعيد للحصول على حقوقهم، وقد عقدت عدة جلسات للحوار مع الادارة وجميعها فشلت لذلك قرر الاسرى الدخول في اضراب .

وأضاف "أسرى فلسطين" بان عدد الأسرى المضربين ارتفع اليوم لـ (29) أسيرا، بينهم 6 من قيادات الحركة الأسيرة في سجون "رامون ونفحة وايشل" وهم رئيس الهيئة العليا لأسرى حماس "محمد عرمان" ونائبه "عباس السيد" و"عثمان بلال" و"أشرف ازغير" و"معمر الشيخ" و"أحمد القدرة"، مشيراً ان امكانيه التحاق 100 أسير اخرين من عدة سجون للإضراب مطلع الأسبوع المقبل ما لم تلب إدارة السجون مطالب الاسرى بإزاله أجهزة التشويش المسرطنة.

وأشار إلى أن الأوضاع في سجون الاحتلال تتجه بشكل سريع نحو المواجهة بين الاسرى وادارة السجون، حيث يماطل الاحتلال في تنفيذ الاتفاق الذى وقع مع الاسرى والذى يقضي برفع أجهزة التشويش المسرطنة من السجون مقابل عدم دخول الاسرى في اضراب موسع في نيسان الماضي.

وبين " أسرى فلسطين " بان الاسرى مستعدون للعودة مرة اخرى الى الاضراب المفتوح والموسع عن الطعام، في حال استمر الاحتلال في المماطلة والتسويف ومحاولات التنصل من الاتفاق ورفع اجهزة التشويش التي ثبت انها تؤثر على صحتهم بشكل سلبي.