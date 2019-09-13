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الجماهير تستعد للمشاركة في جمعة " فلتشطب أوسلو من تاريخنا "

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:15 - 13 سبتمبر 2019
مسيرات العودة مسيرات العودة
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يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في الجمعة 74 لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان " فلتشطب أوسلو من تاريخنا"، وذلك في مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 48.

وتأتي هذه الجمعة في الذكرى 26 لاتفاق أوسلو، الذي فشل فشلاً ذريعاً باعتراف الموقعون عليه، نظراً لعدم التزام الاحتلال الاسرائيلي به.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الـ 74 في ذكرى توقيع اتفاقية اوسلو وردا على مشاريع الادارة الامريكية لتصفية القضية واجراءاتها بحق قضية اللاجئين ورفضا لتهديدات الاحتلال بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات وتأكيداً على رفض الشعب الفلسطيني للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتعزيز الحضور الجماهيري فيها.

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