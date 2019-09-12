فرنسا تحكم بسجن ابنة العاهل السعودي بعد اجبارها مصرياً على تقبيل قدميها

أصدرت محكمة فرنسية، صباح اليوم الخميس، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.

وفي سياق، القرار أعرب محامي الأميرة حصة عن غضبه ورفضه للحكم الذي صدر ضدها اليوم في باريس، بعد إهانة والعنف مع شخص مصري المولد، قائلاً "تلقينا الحكم الذي صدر ضد الأميرة بغضب ورفض".

واعلن محامي حصة نيته الاستئناف ضد الحكم أمام محكمة باريس، لنثبت أن الأميرة حصة بنت سلمان بريئة من الادعاءات التي أقيمت ضدها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تحاكم الأميرة حصة بنت سلمان بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح وضرب عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر/ أيلول 2016.

وطبقا للائحة الاتهام، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول، وهو ما تنفيه حصة.