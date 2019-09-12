رابط طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج 1441

تقدم مبادرة سند الزواج محمد بن سلمان 1441 الدعم لجميع المتزوجين حديثاً، كما توفر الاعانة لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية والحرص على دعمهم دوماً.

ويصل عطاء البرنامج إلى مئة مليون ريال لجميع المستفيدين من مبـادرة سند محمد بن سلمان للزواج لمساندة حديثي الزواج، وقد بلغ عدد المستفيدين 4200 شخص من المبادرة.

إليك شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج 1441، والواجب توافرها في حديثي الزواج الذين يريدون الاستفادة من البرنامج:

أن يكون الزوج والزوجة حاصلين على الجنسية السعودية.

أن لا يتخطى عمر الزوج عن 40 عام ولا تقل عن 21 عام، ولا يزيد عمر الزوجة عن 40 عام، ولا يقل عن 21 عام.

لابد أن يكون الزواج الأول للمواطنين السعوديين.

المؤهل الدراسي للمتقدم لا يقل عن الثانوية العامة.

عدم زيادة مدة الزواج عن عام.

عدم زيادة الراتب الشهري للمواطن عن 4000 ريال سعودي.

ألا يكون مهر العروس قد تجاوز خمسين ألف ريال سعودي.

إعطاء الأولوية في برنامج سند الزواج 1441 لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

طريقة التسجيل في سند للزواج 1441: الدخول على برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني من هــــــــــــنا، ثم ادخل صفحة مبادرة سند الـزواج، اضغط على اجتياز دورة الوعى المالي، ومن ثم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم، وأخيراً التوقيع والإقرار على صحة البيانات. سوف يتم رسالة اعتماد الطلب.