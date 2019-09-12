تفسير حلم ولادة البنت للمتزوجة

حلم ولادة البنت يحمل تفسيرات متعددة، حسب إذا كان صاحب المنام رجل أو امرأة، كما يختلف أيضاً المنام حسب الحالة الاجتماعية التي يكون عليها صاحب الحلم، إليك تفسير واضح لحلم ولادة البنت للمتزوجة.

ويختلف تفسير حلم ولادة البنت للمرأة المتزوجة حسب الحالة التي تكون عليها، فإذا كانت المتزوجة عقيم ولديها مشاكل صحية تمنع حدوث عملية الحمل، فإن ذلك دلالة على حياتها السعيدة بعد حياة شاقة تعرضت لها، كما أن حلم ولادة البنت للعاقر دلالة على الرزق الواسع، والنجاح في مختلف جوانب الحياة.

أما إذا كانت السيدة المتزوجة لديها أطفال ذكور فقط، فإن حلم ولادة البنت دلالة على الحمل القريب لها وتكون المولودة بنت، وأخيراً، إذا كانت المتزوجة غير حامل، فأن ولادة البنت دلالة على حملها القريب.

وبشأن لرؤية السيدة الحامل أنها تلد بنت فذلك دلالة على أن المولود سكون ولد، والعكس صحيح، ويختلف تفسير حلم ولادة بنت بالنسبة للحامل حسب إذا كان المنام في الشعور الأولى من الحمل ـو في الشهور الأخيرة، ففي الحالة الأولى فإن تفسير الحلم كما تم التوضيح من القبل أنها ستنجب مولود جميل ولد، أما إذا كان المنام في الشهور الأخيرة فأن الحلم بشرى سعيدة بأن حملها سيمر بسلام، كما ان ولادتها يتكون سهلة وطبيعية لا يشوبها أي مشاكل أو صعوبات، كما أن الحلم دلالة على الحياة السعيدة المليئة بالخير والرزق بعد الولادة.