تردد قناة ام بي سي 3 الجديد 2019

تعتبر قناة إم بي سي ثري “MBC 3” الفضائية على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات بدر 5 ، قناة فضائية متخصصة للأطفال تعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية والتعليمية الحصرية على قناة إم بي سي ثري مدبلجة بالعربية وتعد الأفضل للأطفال في الوطن العربي.

وتهدف قناة mbc 3 للأطفال إلى بث مجموعة من القيم الإنسانية وتقويم سلوك الطفل، كما تعمل على زيادة مداركه واتساع فكره من خلال مجموعة من البرامج التعليمية كمقام أول حول تعريف الأشياء والتعرف على أسماؤها وفوائدها بالنسبة للإنسان.

تبث القناة طوال اليوم دون بث أو انقطاع ويتابعها الكثير من الأطفال بمزيد من الشغف والسعادة من خلال البرامج والأفلام الكارتونية المميزة التي تهتم بعالم الطفل ومشاركته سنواته الأولى.

يشار إلى أن قناة إم بس سي ثري واحدة من أهم مجموعة قنوات إم بي سي الفضائية المتخصصة، كما أنها لم تكتفي بدورها حول كونها وسيلة لإشباع رغبات الأطفال وطاقتهم بل أنها قامت بإعداد برامج حول تربية الأطفال وطريقة معاملتهم في المواقف المختلفة بالإضافة إلى برامج ترفيهيه تساعد على الابتكار وتعليم صناعة الأشياء اليدوية البسيطة وعرض مسابقات وغيرها.