نتائج الصف التاسع 2019 محافظة صنعاء

من المقرر، أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمينة، نتائج امتحانات التاسع الأساسي في اليمن للعام 2019 في كافة المحافظات اليمنية، خلال الساعات القريبة.

وأوضحت الوزارة، أن السبب الرئيسي في تأخير عمليات إصدار النتائج ينبع من حرص الوزارة على اعطاء الطلاب حقهم في تدقيق نتائجهم وفحصها جيداً تحسباً من وجود أخطاء فيها قبيل إصدار النتائج.

وطالبت الوزارة من جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة تفقد موقع الوزارة الرسمي عبر الانترنت، مؤكدةً أن النتائج ستظهر فقط على الموقع الرسمي للوزارة برقم الجلوس لجميع الطلاب في المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن نسبة النجاح خلال هذا العام قد ارتفعت عما كانت عليه في العام الماضي، بل والأعوام الأخرى الماضية، وفقاً ل وزارة التربية والتعليم.

وتقوم كل مديرية تعليمية بإرسال أسماء ودرجات الطلبة والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات؛ ليتم اختيار 10 منهم فقط وتعلن الوزارة على العشر الأوائل، ومن المرجح إعلان النتيجة خلال أيام قليلة مقبلة لطلاب الثانوية العامة اليمينة، والإفصاح عن نسب النجاح في جميع الفروع.

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