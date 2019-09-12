أسماء المقبولين فى منحة جامعة بدر 2019 2020

من المقرر إعلان جامعة بدر الأسماء الرسمية للمقبولين ضمن المنحة السنوية التي تقدمها الجامعة للطلاب، حيث أكدت أن النتائج جاهزة لأسماء المقبولين في المنحة والخاصة بالعام 2019 2020، وسيتم نشر النتائج خلال الساعات القادمة.

ويشترط للتقدم في تلك المنح ان يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة المصرية (الحكومية) لسنة 2019، أما قبل ذلك فهم غير مؤهلين للتقديم بالإضافة إلى طلاب شهادات المعادلة فهم أيضاً غير مؤهلين للتقديم، كذلك أن تكون الحالة الاجتماعية المقدمة بالمستندات اللازمة تثبت أن الطالب بحاجة الى المنحة المقدمة.

يشار إلى أن جامعة بدر تمنح سنوياً عدد من الطلاب منحة دراسية فيها، وهناك بعض الشروط الواجب توافرها أبرزها الحصول على مجموع عالي بالثانوية، كذلك عدم الاشتراك في أي منح أخرى بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة، والتي تعلن عنها الاكاديمية للتقديم.

وطالبت الجامعة من جميع الطلاب الصادرة أسمائهم ضمن المنحة بضرورة إحضار الأوراق التالية ( أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صورة البطاقة - صورة بطاقة ولي الأمر- ٦ صور شخصية) للمقر الاداري للجامعة 50 شارع حسن المأمون مدينة نصر.

ومن أبرز تلك التخصصات التي وفرتها منح جامعة بدر للطلاب والطالبات كلية العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الادارة والعلوم المالية والاقتصادية، الصيدلة، التمريض، الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، اللغات، الفنون السينمائية والمسرحية.

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