الملك الأردني يعقب على تصريحات نتنياهو الصادمة



عقب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ابدى فيها نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.

وشدد الملك عبد الله الثاني على أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين في القضية الفلسطينية.

وقال الملك عبدالله خلال لقائه اليوم الخميس مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل".

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

يشار إلى أن دولاً عربية استنكرت تصريحات نتنياهو معتبرة تنفيذها اعتداء صارخا وخطيرا، فيما استجابت منظمة التعاون الإسلامي لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ بخصوص هذه القضية الأحد المقبل.

وعلق الرئيس محمود عباس، بأن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".