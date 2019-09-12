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مميزات خارقة سعر ايفون 11 برو في السعودية

  • فلسطين اليوم
  • 20:04 - 12 سبتمبر 2019
سعر ايفون 11 برو في السعودية سعر ايفون 11 برو في السعودية
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النسخة الأغلى والأقوى عتاد في هاتف آبل الإصدار الحادي عشر Apple iPhone 11 Pro Max ايفون 11 برو ماكس، والتي سنتعرف على مواصفاتها بالتفصيل.

بدأت تعتمد شركة ابل في طرح هواتفها الموسم الحالي بقلم إضافي مثل سلسلة سامسونج نوت 10، والتي تتيح مزيد من التحكم بالجهاز.

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  • سعر موبايل ايفون 11 برو ماكس في مصر سوق جوميا بي تك راية شوية i2 الشناوي دريم ستورز “لم يتوفر بعد”.
  • سعر جوال iPhone 11 Pro Max في السعودية على جرير سوق اكسترا “لم يتوفر بعد”.
  • سعر جوال ايفون 11 برو ماكس في الكويت بمحلات الغانم “لم يتوفر بعد”.
  • سعر iPhone 11 Pro Max في الإمارات على أمازون “لم يتوفر”.
  • سعر التليفون في قطر “لم يحدد”
  • سعر العدة في الأردن “لم يحدد”
  • سعر الجهاز في أمريكا وأوروبا كالتالي. نسخة 64 جيجا بايت: بسعر 1099 دولار.
  • نسخة 256 جيجا بايت: بسعر 1199 دولار.
  • نسخة 512 جيجا بايت: بسعر 1299 دولار.
  • سيتم تحديث الأسعار فور الإعلان الرسمي عن الفون.

الفرق بين نسخة ايفون 11 برو وايفون 11 برو ماكس

  • مقاس الشاشة في النسخة البرو 5.8 إنش، بينما النسخة البرو ماكس 6.5 إنش
  • دقة الشاشة في برو ماكس أعلى لكن كثافة البيكسلات أقل
  • سعة البطارية أعلى في ابل ايفون 11 برو ماكس بفارق بسيط

مواصفات موبايل ايفون 11 برو ماكس

  • الشاشة: بمقاس 6.5 بوصة نوعها سوبر ريتينا XDR أوليد دقتها 1242×2688
  • المعالج: Apple A13 (7 nm+)
  • الرامات: 6 جيجا بايت
  • التخزين الداخلي: 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت
  • الكاميرا الخلفية: ثلاث عدسات بدقة 12+12+12 ميجا بكسل
  • الكاميرا الأمامية: عدستين بدقة 12 ميجا بكسل + كاميرا TOF 3D
  • البطارية: 3500 ملي أمبير
  • ألوان العدة: رمادي، أخضر زيتوني، ذهبي، فضي

مراجعة هاتف ابل ايفون iPhone 11 Pro Max

جدول مواصفات iPhone 11 Pro Max بالتفصيل
إطلاق الهاتف الإعلان عنه: سبتمبر 2019
موعد نزوله الأسواق : سبتمبر 2019
الشبكة الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع
جسم الهاتف الأبعاد: الارتفاع 158 × العرض 77.8 × السمك 8.1 ملي متر
الوزن: 226 جرام
مادة الصنع: إطار صلب فولاذ مقاوم للصدأ جانبي – زجاج أمامي وخلفي
دعم القلم: Stylus support
نوع الشرائح: نانو SIM شريحة واحدة – شريحة إلكترونية أخرى
  خصائص: IP68 مقاوم للأتربة والماء لمدة 30 دقيقة حتى عمق 2 متر
الشاشة النوع: Super Retina XDR OLED تدعم 16 مليونتدعم اللمس المتعدد
المساحة: 6.5 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 19.5:9
الدقة: 2688 × 1242 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 458
طبقة حماية: زجاج مقاوم للصدمات والخدوش
دعم Wide color gamut
يدعم ايفون 11 True Tone أي ضبط الإضاءة حسب الجو المحيط
دعم تقنية Dolby Vision وتقنية HDR10
معدل اللمس 120 Hz
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 83.7 %
واجهة المستخدم: IOS
نظام التشغيل: iOS 13 الإصدار الثالث عشر
المعالج النوع: Apple A13 Bionic بتكنولوجيا تصنيع 7 نانو متر +
السرعة: ثماني النواة
معالج جرافيك: مدمج
الذاكرة سعة التخزين الداخلية: 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت
رام سوني ايفون 11 برو ماكس: 6 جيجا بايت
كارت ميموري خارجي: لا يوجد
الكاميرا الخلفية ثلاثية: 12 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.8 تركيز تلقائي مزدوج – مثبت بصري
: 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 تلي فوتو زوم 2x – مع PDAF, OIS
: 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 زاوية فائقة الاتساع
خصائص الكاميرا: فلاش ليد رباعي – بانوراما – HDR
الفيديو: تصوير بجودة [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120/240fps
الكاميرا الأمامية مزدوجة: 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0
: TOF 3D camera
الفيديو: تصوير بجودة [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120fps تدعم التصوير البطيء مع مثبت إلكتروني
الصوت أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV
مكبرات صوت: يوجد سماعات ستيريو مجسمة مع صوت دولبي اتموس – Dolby Digital Plus
مدخل صوت 3.5 مم: لا يوجد
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص
طرق الاتصال الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac
البلوتوث: إصدار 5
GPS: متوفر مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
NFC: يوجد
راديو FM: لا يوجد
USB: يدعم USB 2.0 + وصلة proprietary reversible
خصائص إضافية المستشعرات: بصمة الوجه، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب – مستشعر الضغط الجوي بارومتر – مساعد شخصي ذكي Siri
الرسائل: SMS و Email
المتصفحات: متصفح إنترنت
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب
البطارية القدرة: 3500 ملي أمبير
النوع: ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة
الشحن السريع: يدعم بقوة 18 وات شحن يصل إلى 50 % خلال نصف ساعة
الشحن اللاسلكي: يدعم
دعم الشحن العكسي
وقت التحدث 3G نحو 26 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 11 ساعات
وقت مشاهدة الفيديو: 12 ساعات موسيقى حتى 69 ساعة
ألوان الهاتف الألوان: ذهبي، فضي، رمادي، أخضر زيتوني
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