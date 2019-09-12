مميزات خارقة سعر ايفون 11 برو في السعودية

النسخة الأغلى والأقوى عتاد في هاتف آبل الإصدار الحادي عشر Apple iPhone 11 Pro Max ايفون 11 برو ماكس، والتي سنتعرف على مواصفاتها بالتفصيل.
بدأت تعتمد شركة ابل في طرح هواتفها الموسم الحالي بقلم إضافي مثل سلسلة سامسونج نوت 10، والتي تتيح مزيد من التحكم بالجهاز.
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الفرق بين نسخة ايفون 11 برو وايفون 11 برو ماكس
- مقاس الشاشة في النسخة البرو 5.8 إنش، بينما النسخة البرو ماكس 6.5 إنش
- دقة الشاشة في برو ماكس أعلى لكن كثافة البيكسلات أقل
- سعة البطارية أعلى في ابل ايفون 11 برو ماكس بفارق بسيط
مواصفات موبايل ايفون 11 برو ماكس
- الشاشة: بمقاس 6.5 بوصة نوعها سوبر ريتينا XDR أوليد دقتها 1242×2688
- المعالج: Apple A13 (7 nm+)
- الرامات: 6 جيجا بايت
- التخزين الداخلي: 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت
- الكاميرا الخلفية: ثلاث عدسات بدقة 12+12+12 ميجا بكسل
- الكاميرا الأمامية: عدستين بدقة 12 ميجا بكسل + كاميرا TOF 3D
- البطارية: 3500 ملي أمبير
- ألوان العدة: رمادي، أخضر زيتوني، ذهبي، فضي
مراجعة هاتف ابل ايفون iPhone 11 Pro Max
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جدول مواصفات iPhone 11 Pro Max بالتفصيل
|إطلاق الهاتف
|الإعلان عنه: سبتمبر 2019
|موعد نزوله الأسواق : سبتمبر 2019
|الشبكة
|الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع
|جسم الهاتف
|الأبعاد: الارتفاع 158 × العرض 77.8 × السمك 8.1 ملي متر
|الوزن: 226 جرام
|مادة الصنع: إطار صلب فولاذ مقاوم للصدأ جانبي – زجاج أمامي وخلفي
|دعم القلم: Stylus support
|نوع الشرائح: نانو SIM شريحة واحدة – شريحة إلكترونية أخرى
|خصائص: IP68 مقاوم للأتربة والماء لمدة 30 دقيقة حتى عمق 2 متر
|الشاشة
|النوع: Super Retina XDR OLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد
|المساحة: 6.5 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 19.5:9
|الدقة: 2688 × 1242 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 458
|طبقة حماية: زجاج مقاوم للصدمات والخدوش
|دعم Wide color gamut
|يدعم ايفون 11 True Tone أي ضبط الإضاءة حسب الجو المحيط
|دعم تقنية Dolby Vision وتقنية HDR10
|معدل اللمس 120 Hz
|مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 83.7 %
|واجهة المستخدم: IOS
|نظام التشغيل: iOS 13 الإصدار الثالث عشر
|المعالج
|النوع: Apple A13 Bionic بتكنولوجيا تصنيع 7 نانو متر +
|السرعة: ثماني النواة
|معالج جرافيك: مدمج
|الذاكرة
|سعة التخزين الداخلية: 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت
|رام سوني ايفون 11 برو ماكس: 6 جيجا بايت
|كارت ميموري خارجي: لا يوجد
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية: 12 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.8 تركيز تلقائي مزدوج – مثبت بصري
|: 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 تلي فوتو زوم 2x – مع PDAF, OIS
|: 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 زاوية فائقة الاتساع
|خصائص الكاميرا: فلاش ليد رباعي – بانوراما – HDR
|الفيديو: تصوير بجودة [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120/240fps
|الكاميرا الأمامية
|مزدوجة: 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0
|: TOF 3D camera
|الفيديو: تصوير بجودة [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120fps تدعم التصوير البطيء مع مثبت إلكتروني
|الصوت
|أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV
|مكبرات صوت: يوجد سماعات ستيريو مجسمة مع صوت دولبي اتموس – Dolby Digital Plus
|مدخل صوت 3.5 مم: لا يوجد
|دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص
|طرق الاتصال
|الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac
|البلوتوث: إصدار 5
|GPS: متوفر مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
|NFC: يوجد
|راديو FM: لا يوجد
|USB: يدعم USB 2.0 + وصلة proprietary reversible
|خصائص إضافية
|المستشعرات: بصمة الوجه، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب – مستشعر الضغط الجوي بارومتر – مساعد شخصي ذكي Siri
|الرسائل: SMS و Email
|المتصفحات: متصفح إنترنت
|المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب
|البطارية
|القدرة: 3500 ملي أمبير
|النوع: ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع: يدعم بقوة 18 وات شحن يصل إلى 50 % خلال نصف ساعة
|الشحن اللاسلكي: يدعم
|دعم الشحن العكسي
|وقت التحدث 3G نحو 26 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 11 ساعات
|وقت مشاهدة الفيديو: 12 ساعات موسيقى حتى 69 ساعة
|ألوان الهاتف
|الألوان: ذهبي، فضي، رمادي، أخضر زيتوني