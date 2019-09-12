نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب

أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، نتائج التحقيق في قضية الفتاة المتوفاة إسراء غريب بعد أسابيع من التحقيق.

وقال الخطيب في مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام الله إنه تم توجيه تهمة الضرب المؤدي للموت لثلاثة أشخاص قاموا بذلك، مضيفاً: "سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م.ص) و (ب.غ) و (أ.غ) بتهمة قتل الشابة إسراء غريب إلى المحكمة".

وأضاف أن: "المغدورة إسراء غريب تعرضت لعنف أسرى وضرب ولكنها لم تتحدث للأسف عن ذلك، ونؤكد أن التسجيل الصوتي المنتشر ناتج عن دمج صوتين مختلفين"ـ مشيراً إلى أنه ثبت لديهم من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسرى قبل دخولها المستشفى.

وواصل قائلاً: "المغدورة إسراء غريب تعرضت لعنف أسرى وضرب ولكنها لم تتحدث للأسف عن ذلك، ونؤكد أن التسجيل الصوتي المنتشر ناتج عن دمج صوتين مختلفين".

وأوضح النائب العام أن العنف الذي تعرضت له المغدورة غريب لم يكن على ما يسمى "قضية شرف"، وسيتم توضيح كافة الأمور في لائحة الاتهام.

وبين أن المرحومة أخضعت للعنف النفسي والجسدي وأعمال شعوذة مما أدى لتدهور صحتها، مؤكدًا أنها توفيت بسبب قصور في التنفس نتيجة لتعرضها لإصابات متعددة.

وأكد أن النيابة باشرت بالتحقيقات منذ وصول جثمان الشابة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي إلى مستشفى بيت جالا بمدينة بيت لحم وتم التحفظ على الجثة ولوحظ وجود آثار ضرب على الجثمان.

وأشار إلى تشكيل فريق متخصص للكشف عن سبب وفاتها وجرى استدعاء العديد من الشهود ومن أفراد عائلتها، وأخذ البينات وضبط جميع الأجهزة الالكترونية لكشف ملابسات الحادثة.

وقال إن إدخال غريب للمستشفى في المرة الأولى كان نتيجة تعرضها للعنف الجسدي والضرب وعدم تصريحها للأسباب الحقيقية من قبلها، مضيفاً: " ثبت للنيابة أن مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل، هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني وجرى الحصول على المقطع الأصلي وتحليله"، كما نفى الخطيب علاقة غريب باستقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة مؤخراً.