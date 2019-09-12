لأول مرة.. عرض عسكري نسائي بالسعودية

أدى فريق "حفلات المودة التطوعي"، استعراضا عسكريا نسائيا، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية وجاء العرض بالتزامن مع قرب "اليوم الوطني السعودي".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاستعراض النسائي العسكري، من ضمن فريق "حفلات المودة التطوعي"، والي سيجري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية المخصصة للعائلات والرجال.

وقالت صحيفة سبق السعودية إن العرض العسكري يتألف من مجموعة فقرات، منها: السلام الملكي، المشاة العسكرية، الاستعراض بالسلاح، إلقاء شعر وطني، مداهمة عسكرية بسيطة.

وصرحت المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي أن "مشاهدة الاستعراض العسكري مرغوبة بشدة، سواء من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية.

وأضافت أننا بلغنا قصارى جهدنا ولن نستطيع تجسيد جهود جنود الوطن، لأن ما يبذلونه من جهود يتطلب الكثير، بحكم اختلاف الفروق الجسدية بين الجنسين، ولكننا أحببنا تجسيد هذا المظهر في المجتمع النسائي بشكل مبسط ولائق، لزيادة جذب النساء إلى تعظيم هذه القوة الكبرى.

يذكر أن السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 سبتمبر من كل عام.

ويعود هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز في العام 1932 بتحويل اسم الدولة إلى المملكة العربية السعودية، بدلا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.