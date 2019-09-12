اماكن حفلات اليوم الوطني السعودي 89 في السعودية 1441

يوجد العديد من المناطق ومن بين هذه المناطق يوجد ثمانية من المناطق في المملكه العربيه السعوديه ومن خلال هذه المناطق سوف تستضيف العديد من الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، والذي سيقام في 23 من سبتمبر 2019، كذلك سوف تستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام وذلك بداء من التاسع عشر من سبتمبر وحتى الثالث والعشرون من نفس الشهر،

كذلك ستقام في العديد من الأماكن منها

"الشرقية " الرياض جدة جازان القصيم حائل تبوك الجوف

وهذا برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي ال الشيخ.

الشركات المنظمة هي :

“شركة روتانا” أعلنت عن مشاركة حوالي ستة عشر فنان وفنانة، من أبرز النجوم في العالم العربي والمملكة، في فعاليات هذه الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 89.

كما انهو سوف يحضر العديد من الفنانيين والنجوم الفن الخليجي ومن بين هذه النجوم :

الفنان راشد الماجد، والفنان نبيل شعيل، والاسطورة عبدالله الرويشد،