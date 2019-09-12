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اماكن حفلات اليوم الوطني السعودي 89 في السعودية 1441

  • فلسطين اليوم
  • 19:05 - 12 سبتمبر 2019
اماكن حفلات اليوم الوطني السعودي 89 في السعودية 1441 اماكن حفلات اليوم الوطني السعودي 89 في السعودية 1441
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يوجد العديد من المناطق ومن بين هذه المناطق يوجد ثمانية من المناطق في المملكه العربيه السعوديه ومن خلال هذه المناطق سوف تستضيف العديد من الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، والذي سيقام في 23 من سبتمبر 2019، كذلك سوف تستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام وذلك بداء من التاسع عشر من سبتمبر وحتى الثالث والعشرون من نفس الشهر،

كذلك ستقام في العديد من الأماكن منها
"الشرقية " الرياض  جدة  جازان  القصيم  حائل  تبوك  الجوف
 وهذا برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي ال الشيخ.

الشركات المنظمة هي :
“شركة روتانا” أعلنت عن مشاركة حوالي ستة عشر فنان وفنانة، من أبرز النجوم في العالم العربي والمملكة، في فعاليات هذه الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 89.
كما انهو سوف يحضر العديد من الفنانيين والنجوم الفن الخليجي ومن بين هذه النجوم :
الفنان راشد الماجد، والفنان نبيل شعيل، والاسطورة عبدالله الرويشد،

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