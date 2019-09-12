ما قصة انقذوا احمد مجدى؟

أثارت حادثة غرق الطالب المصري في كلية الطب أحمد مجدي في بحر دمياط غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وجود فرق الإنقاذ منذ مساء أمس الأربعاء وحتى اعداد التقرير مساء اليوم الخميس لانتشال جثمانه.

وكان الطالب المصري أحمد مجدي يسبح على شاطئ بحر دمياط في جمهورية مصر العربية قبل أن تخطفه المياه داخل البحر وتبعده عن عيون عائلته التي بقيت تنتظر جثمانه على شاطئ البحر منذ أمس الأربعاء دون أن يتحرك أي مسؤول لإنقاذه.

وبعد مرور 24 ساعة من غرق الطالب أحمد مجدي دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ بعنوان #انقذوا_احمد_مجدي ليتصدر الهشتاغ تريند مصر على مواقع التواصل، وطالب أغلبهم بمحاسبة المقصرين من فرق الإنقاذ على شاطئ دمياط، فيما اعتبر الأخرين من النشطاء أن الشاب أحمد مجدي لو كان ابن لوزير أو مسؤول في الدولة لتحركت الجيوش لإنقاذه من الغرق لكنه مواطن عادي ودمه وروحه لا تساوي شيء لدى القيادة.

أحد النشطاء غرد عبر صفحته الشخصية: "م هو لو ابن حد من المسئولين لو ابن حد مهم كان زمانكوا دايخين عليه لكن احنا دمنا رخيص وعادي تستنوا لحد م الميه تطلعه"

فيما كتب أخر: "احنا ف بلد وسخه اقسم بالله انا شوفت فيديو لراجل انقذ بنته من الغرق بعد م فات كتير جدا وهي تحت الميه يعني كان ممكن يكون عايش يا بلد زباله يعني ايه سيبوه لحد م يطلع فوق الميه يا عديمي الانسانيه!!

وعلق أخر: "الاهالي بس اللى واقفين ومفيش مسئول يوحد ربنا اتحرك ولا فرقة انقاذ واحدة بتساعدهم يرضي مين منظر أهله وهما مستنين جثة ابنهم كده حسبي الله ونعمة الوكيل".

أما نشاط أخر فكتب: "الناس بتموت واهلها بتتعذب ومش عارفين مكانه فين دلوقت علشان تعرف اللي انت في مصر الله يرحمه ويصبر اهله".

وكتب ناشط تحت هشتاغ #انقذوا_احمد_مجدى: "طالب بکلیه طب جامعه المنصورة غرق ف دمیاط الجدیدة امس الأربعاء الساعة 5 عصرا ولم یتم العثور علیه حتی اللان مفیش ای فرق انقاذ بتساعد".

وقال أخر: "اهمال البنى ادم فى حق نفسه بقا اكبر كارثه فى الدنيا والله ربنا يصبر اهله لانه فى الغالب هيطلع ميت #انقذوا_احمد_مجدي.

ولم تخلوا تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من التلميحات السياسية حيث كتب أحد النشطاء: "لما حصل حرائق ف اسرائيل بعتوا طيارات ف زمن قياسى عشان يطفوها، بس شاب مصرى غرقان واهلوا هيموتوا عليه، ( لا اسمع لا أرى لا اتكلم ) وسخه ي بلدى".

وأما ناشط أخر فكتب عبر صفحته الشخصية: "غرق من امبارح العشا و لسه مفيش فريق انقاذ حاول ينقذه ، قرب يعدى يوم كامل و محدش حاول ينقذه".

















