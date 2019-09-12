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islamic calendar 1441 التقويم الهجري 1441 والميلادي 2019

  • فلسطين اليوم
  • 19:03 - 12 سبتمبر 2019
islamic calendar 1441 التقويم الهجري 1441 والميلادي 2019 islamic calendar 1441 التقويم الهجري 1441 والميلادي 2019
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اكتشف أكثر التقويمات الإسلامية, التاريخ الهجري دقة لعام 1441 مع أسماء الأشهر الإسلامية في الباحث الإسلامي. نزِّل اليوم التقويم الهجري لعام 1441 هجري

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