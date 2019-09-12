شعار اليوم الوطني لعام 1441 - موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 1441هـ

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر هو الشهر التاسع في السنة من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان/ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م لدلك سميت السعودية بهذا الاسم.

ويحصل موظفو الدولة والقطاع الخاص في السعودية على إجازة لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني بتاريخ 23 سبتمبر2019 /أيلول من كل عام.

من جهتها، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الأحد 1 سبتمبر 2019، توضيحاً بشأن إجازة العيد الوطني للمملكة، وتفاصيل الدوام الاداري في مؤسسات الحكومة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي سيوافق يوم الاثنين 24 محرم لعام 1441هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2019، تنوه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن اليوم المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية.

وأضافت الوزارة، أن يوم العيد الوطني سيكون إجازة وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وكما هو الحال في كل عام داخل مؤسسات الحكومة.