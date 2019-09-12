نتيجة الثانوية الازهرية 2019 بالدرجات طلاب وطالبات علمي وادبي 2019

اكد قطاع المعاهد الأزهرية على إتاحة استخراج بيان درجات النجاح والرسوب للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

واشار الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، امس، الى إنه كلف المناطق الأزهرية بطباعة مستخرجات النجاح الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق المنطقة بعد دفع الرسوم المقررة، وهي 15 جنيهًا، مضيفا الى انه سيكون ذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات بمشيخة الأزهر وبالمناطق، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.

واوضح قطاع المعاهد انه سيتم استخراج درجات النجاح والرسوب من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك تسهيلًا للطلاب من عناء وتكاليف السفر، حيث كان الأمر قاصرًا في السابق على استخراجها من قطاع المعاهد بالقاهرة.

وأصدر قطاع المعاهد تعليماته إلى المختصين باستخراج الشهادات بالمناطق بضرورة مطابقة المستخرج للنتيجة الورقية الخاصة بالنتيجة المرسلة للمنطقة من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية على أن يستمر العمل بهذه المنظومة طوال فترة الطعون الخاصة بالدور الأول، وأن يتعمد المستخرج من مدير المنطقة، وفي حالة رغبة الطالب في اعتماد الخارجية عليه أن يتوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.

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