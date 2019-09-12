تنسيق الثانوية الازهرية 2019 علمى بنات بوابة التنسيقات الازهرية

تنشر مدخل السلطات المصرية نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 عبر موقع التنسيق نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 بوابة التنسيق المصرية حيث يمكن لجميع طلاب الشهادة الأزهرية مصلحة أبي وشعبة علمي وشعبة إسلامي معرفة النتيجة برقم الجلوس عن طريق الرابط المرفق في هذا الموضوع.

وأنهى طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول والدور الثاني إلحاق رغباتهم على موقع التنسيق أثناء مرحلتين من مراحل التنسيق على مدد مختلفة على حسب الجدال الذي وضعته جامعة الأزهر لتسجيل رغبات الطلاب.

وانتهت أفعال تسجيل رغبات طلبة الثانوية الأزهرية على موقع التنسيق من حيث تسجيل الرغبات، على أن تكون الخطوة التالية هي علم نتيجة التنسيق والكلية التي ترشح لها كل طالب.

ننشر إليكم مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 على بوابة الحكومة المصرية للبنين والبنات الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات العلمية والأدبية من خلال تنسيق السنة الماضية، في الروابط التالية:

روابط نتيجة الثانوية الأزهرية