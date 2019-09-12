نتائج الصف التاسع 2019 محافظة تعز اليمن

،نتائج الصف التاسع اليمن 2019،التي يترقبها طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في جميع محافظات اليمن للعام الدراسي 2018 -2019،بعد الإنتهاء من الإمتحانات يوم 26 يونيو 2019،وتواصل أعمال التصحيح لكراسات الإجابات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن،انه سيتم رفع عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية،عقب اعتماد النتيجة رسميًا وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي اليمن وكافة المحافظات اليمنية، ويمكن الإستعلام عن النتائج وفقا للخطوات التالية:

1 -الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم باليمن .

http://www.yemenmoe.net/?fbclid=IwAR2GuYCDWxGuP9qhe_MU3XlWyReSeUqXZbR3-pA2DxoFt16tivSnZCOYlCg

2- كتابة رقم الجلوس.

3- الضغط علي معرفة النتائج .

امتحانات الصف التاسع اليمن 2019:

أدي الألاف من الطلاب والطالبات في جميع محافظات دولة اليمن،خلال شهر يونيو الماضي في جميع المواد،حتي إنتهت الإمتحانات يوم 26 يونيو الماضي 2019.

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة صنعاء

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة عدن.

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة حضر موت .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة تعز .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة الحديدة .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة إب .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة أبين.

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة البيضاء .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة لحج .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة مأرب .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة شبوة .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة الجوف .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة المهرة .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة المحويت .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة صعدة .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة حجة .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة الضالع .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة عمران .

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة ذمار.

نتائج الصف التاسع 2019 محافظة ريمة .