نتائج البكالوريا الفنية في لبنان 2019

نتائج BT3 في لبنان 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2019، نتائج المهني لجميع الطلاب الذين قدموا الامتحان للحصول على شهادة التعليم الفنية.

نتائج الامتحانات المهنية الرسمية ـ دورة 2019 الأولى : وبعد انتظار أعلنت في لبنان نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2019، التي ينتظرها الكثير من الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية، في حين نفت مصادر عن تخفيض معدل النجاح، في حين أن القرار تتخذه المدير العام والوزير.

نتائج البكالوريا الفنية المهنية 2019

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج البكالوريا الفنية للامتحانات الرسمية المهنية في لبنان سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للتعليم المهني والتقني برقم الطالب، أو عن طريق مسجات عبر الهواتف النقالة.

وطمأنت الوزارة الطلاب بأن النتائج مبشرة هذا العام، وأفضل من الأعوام السابقة، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات،و استخراج نتائج البكالوريا الفنية BT3 في لبنان عبر الرابط أدناه:

https://vte-lb.co/officialresults/

نتائج الامتحان الرسمي المهني في لبنان

أصدرت صباح اليوم وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان نتائج البكالوريا الفنية حيث يستطيع الطلاب الدخول على الرابط السابق برقم الطالب الخاص به ومن ثم الاستعلام عن النتيجة بعد الضغط على مربع عرض النتيجة، مع تمنيات أسرة الموقع للجميع بالنجاح.

نتائج الامتحانات المهنية الرسمية ـ دورة 2019 الأولى

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات المهنية الرسمية ـ دورة 2019 الأولى.