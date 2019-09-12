غرامة مالية لمن يرتدي البيجامة في الكويت

اقترح النائب في برلمان الكويت ماجد المطيري تغريم المواطنين والوافدين إلى البلاد 500 دينار في حال عدم احترام قيم وعادات وتقاليد وثقافة البلاد.

واعتبر النائب المطيري وفقأ لما ذكرت صحيفة القبس الكويتية اليوم الخميس أن الهدف من تقديم المقترح حماية القيم والآداب والذوق العام في الكويت والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي.

وأوضح بأن كل من لا يلتزم بتلك العادات والتقاليد يجب تغريمه بما لا يقل عن 500 دينار (نحو 1600 دولار أمريكي) ولا يزيد على 1000 دينار(3300 دولار أمريكي)، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.

وعدد المطيري 11 صفة تستوجب العقاب، وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي يحمل صورا أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ تخدش الحياء وكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم ومن في حكمهما على الجدران، من دون تصريح من الجهات المختصة.