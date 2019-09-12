الاتحاد الفلسطيني يعلن عن موعد انطلاق دوري المحترفين

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، أن منافسات دوري المحترفين للموسم الكروي 2019/2020، ستنطلق بتاريخ 26 أيلول الجاري، في حين ينطلق دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" في الـ20 من هذا الشهر.

وجاء ذلك على هامش إجراء قرعة البطولتين، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد بالرام شمال القدس، بحضور أمين عام الاتحاد يوسف لافي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد، رئيس لجنة المسابقات صلاح الجعبري، ومدير دائرة الأنشطة والمسابقات علي جبريل، وممثلي الأندية المشاركة.

وقال الرجوب إنه رغم كل الصعوبات والتحديات التي تتضمن الكثير من الأزمات التي جزء منها مُفتعل من الاحتلال وجزء منها ذاتي، إلا أنه علينا أن نفكر ونعمل جميعا على مواجهة كل ما هو قادم من محاولات لإفشال مسيرتنا الرياضية، مضيفا انه يجب أن نميز بين المصالح الشخصية والمصلحة الوطنية.

وتمنى أن يكون هذا الدوري انطلاقة تليق بالإرادة والتصميم التي تمتع بها كافة عناصر اللعبة، وفي مقدمتهم الأندية، لضرورة استمرار الدوري، لرغم الأزمة المالية والصعوبات التي نواجهها.

وتابع الرجوب: علينا جميعا أن نعمل مراجعة وضوابط وخارطة طريق، من أجل الخروج من هذا الدوري بصيغة تتمثل في وحدتنا الرياضية ببعدها الوطني بعيدا عن أي تجاذبات، وصورة تعكس أننا فعلا نمارس الرياضة وفق اللوائح والقوانين المحلية والقارية والدولية، ورسالة تتمحور في أن الفلسطيني لديه إرادة وتصميم على قهر الصعاب على كافة الجهات.

وانتقد كل من يعمل على إثارة الشغب ومخالفة اللوائح القوانين على كافة المستويات وجميع الدرجات، مشددا على ضرورة فرض العقوبات اللازمة بحق كل من يقوم بهذه الأعمال، داعيا رؤساء الأندية لحث جماهير أنديتهم بالتشجيع بأسلوب حضاري وقبول نتيجة الفوز أو الخسارة في ذات الوقت وبروح رياضية، بعيداً عن أي تصرفات غير قانونية أو حضارية.

وأضاف: يجب أن تكون هناك آليات جديدة من أجل استثمار الأندية وزيادة مواردها المالية بالاعتماد على استراتيجية تسويقية احترافية تساهم في جلب الرعاة والداعمين، وزيادة عدد الجماهير، وذلك يكون من خلال إقناع الناس بسلوك وأداء وانجاز، وليس من خلال تصرفات خارجة عن الأخلاق الرياضية.

واعتبر الرجوب أن الأندية هي أهم وأنبل تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة، والتي يجب دعمها على كافة المستويات، متمنيا أن تعمل الأندية من جهتها على تطوير أدائها الإداري والفني والتسويقي والتركيز على الفئات العمرية التي من المفترض أن تكون استثمار المستقبل.

وأشار الرجوب إلى أن الاتحاد دائما ما يعمل على تطوير الكادر الفني في الأندية خاصة من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يعقدها على مدار العام، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة ومُقنعة في عملية التعاقد مع المدربين وكيفية التواصل مع الاتحاد بشأنهم.

وأوضح أن الاتحاد سيكون مُلزما بدفع ما تبقى للأندية من مستحقات من الموسم الماضي، وتوفير ما قدره 51% من مستحقاتها للموسم الحالي سواء من خلال شركة راعية أو غير ذلك، مؤكدا أهمية أن تجد الأندية في نفس الوقت طرق بديلة لتعزيز قدراتها المالية لكن بعيدا عن تلقيها دعم يخالف اللوائح القارية والدولية، من خلال شركات مختصة في المشروبات الروحية أو السجائر أو أي جهة غير قانونية.

وأعرب الرجوب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكافة الأندية خلال مشاركتها المحلية أو العربية والقارية، خاصة هلال القدس الذي سيواجه شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بتاريخ 23 من الشهر الجاري في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حفل تتويج للأندية الفائزة بالبطولات خلال الموسم المنصرم، وذلك يوم الـ28 من الشهر الجاري.

وفيما يلي مرفق جدول مباريات الأسبوع الأول لدوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي"، وذلك على النحو الآتي: