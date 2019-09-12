ضربة موجعة لزيدان قبل مواجهة ليفنتي

أعلن ريال مدريد مساء اليوم الخميس، إصابة النجم الكرواتي لوكا مودريتش في عضلة الفخذ الأيمن، مؤكداً أنه سيخضع للفحوصات الطبية من أجل تحديد مدة غيابه.

وكان مورديتش قد غاب في مباراة بلد الوليد بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في موقعة سيلتا فيغو فيما جلس على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية أمام فياريال.

ونشر ريال مدريد بيانا طبيا اليوم جاء فيه: «بعد الفحوصات الطبية التي أجراها لوكا مودريتش» تّبين أنه يُعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى.

وجاءت هذه الإصابة لتضرب وسط ملعب ريال مدريد بقوة قبل مواجهة ليفانتي، في ظل قلة العناصر المتوفرة لدىّ زيدان في هذا المركز في الفترة الحالية.

ولم يحدد ريال مدريد في بيانه مدى خطورة الإصابة، أو المدة التي سيقضيها اللاعب بعيداً عن المباريات، لكن الأمر المؤكد هو أن الكرواتي لن يكون متواجداً في مباراة ليفانتي.

ومع إصابة الكرواتي، استمر طاعون الإصابات في حصد لاعبي ريال مدريد، بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين في الفريق خلال الشهرين الماضيين إلى 11 لاعباً، وهو ما يثير قلق زيدان بشدة في ظل طموحاته الكبيرة للمنافسة على كل البطولات هذا الموسم.

وضمت قائمة مصابي الريال في الشهرين الأخيرين: إبراهيم دياز، ماركو أسينسيو، فيرلاند ميندي، لوكا يوفيتش، تيبو كورتوا، رودريجو جويس، إيدن هازارد، خاميس رودريجيز، إيسكو وأخيراً لوكا مودريتش.