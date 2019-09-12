فيسبوك تحظر صفحة "الليكود" لتحريضها ضد الفلسطينيين

حذفت إدارة فيسبوك، اليوم الخميس، صفحة "حزب الليكود" الخاصة بالحملة الانتخابية بعد أن نشرت أمس منشورًا تحريضيًا يتهم العرب داخل الـ48، بالعمل على إبادة اليهود.

واستغلت صفحة الليكود، حملتها الانتخابية للتحريض على العرب، خاصةً القائمة العربية المشتركة منذ بدء الحملة الانتخابية.

ووفق قناة ريشت كان العبرية، سيستمر الحظر مدة 24 ساعة بعد أن اتهمت إدارة فيسبوك الصفحة بأنها انتهكت سياسة النشر من خلال منشورات تحرض على الكراهية.

وحاول بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود نفي علاقته بذاك المنشور وأنه لا علم له ويرفض مثل هذه المصطلحات.

وتعقيبًا على ذلك، قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة أنه طلب شخصيًا من فيسبوك إزالة المنشور ومعاقبة الليكود ورئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو.