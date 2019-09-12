الهيئة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

وقالت الهيئة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن المشاركة الجماهيرية الحاشدة غدًا الجمعة تأتي في إطار التأكيد على استمرار مسيرات العودة بطابعها وزخمها الشعبي، ورفضاً للمؤامرات والمخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا".

وأوضحت الهيئة أن الرسالة التي ستوجهها مسيرات العودة غدًا هي ضرورة مغادرة اتفاقية أوسلو كمطلب شعبي ووطني عاجل، وبما يعيد الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني الشامل ضد الاحتلال.

وجددت الهيئة تأكيدها على سلمية مسيرات العودة، مشيرة إلى أن سلمية المسيرة تستوجب اتخاذ كافة التدابير لتفويت الفرصة على الاحتلال وقادته في ايقاع الخسائر والضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والحذر من رصاص القناصة الغادر، والذين يسعون لإيقاع أكبر قدر ممكن من الشهداء والإصابات في صفوف أبناء شعبنا.

وطالبت جماهير شعبنا للالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة والمشرفة على المخيمات والتعاون معهم في انجاح فعاليات الجمعة 74،