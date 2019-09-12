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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

  • فلسطين اليوم
  • 13:14 - 12 سبتمبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي
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شهد سعر صرف الدولار في سوريا انخفاضاً ملحوظاً حيث وصل إلى 622 ليرة مقابل الدولار الواحد بعد أن كان 690 منذ يومين.

كشفت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين السوريين الأسباب والمحددات الأساسية التي تؤثر على سعر صرف الدولار في سوريا، والتي أهمها المضاربات، والطلب على القطع الأجنبي وعوامل مختلفة.

ومن المؤثرات بسعر الصرف بالسوق السوداء ظهور بوادر أزمة قطع في لبنان وإشاعات افلاس هناك وضجيج إعلامي بمخاطر عدم إمكانية سحب ودائع السوريين من المصارف اللبنانية إضافة إلى مخاوف حقيقية من احتمالية تفاقم الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وكل ذلك أدى الى التهافت على طلب القطع من جهة وإلى قلة عرضه من جهة أخرى .. وهذا الشح ليس فقط في سورية بل أيضا في كافة دول الجوار.

العملة سعر الشراء بالمصرف المركزي سعر البيع بالمصرف المركزي سعر الشراء بالسوق السوداء سعر البيع بالسوق السوداء
سعر الدولار في سوريا 435 438 595 600
سعر اليورو في سوريا 480.55 483.93 653 660
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