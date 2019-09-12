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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 13:13 - 12 سبتمبر 2019
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم
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إليك سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وذلك في تداولات البنوك المصرية وخاصة بنك مصر والبنك الأهلي وعدة بنوك أخرى.

يعتبر الدينار الكويتي واحداً من أهم العملات الأجنبية في السوق المصرفي المصري، وذلك ناتج بصورة مباشرة عن الجالية المصرية الكبيرة العاملة في تلك الدولة الخليجية، حيث تقدر الاحصائيات عدد العمالة المصرية في الكويت بما يتجاوز النصف مليون مواطن مصري.

 ويبحث العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة سفر عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، حيث يعتبر متوسط سعر صرف الدينار أحد العوامل الهامة في تحديد مدى جدوى السفر إلى دولة الكويت.

هذه أسعار صرف البيع والشراء الخاصة بالدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وذلك في مجموعة مختلفة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث كانت أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم في مصر على النحو التالي:

البنوك المصرية سعر الدينار الكويتي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الكويتي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 53.9195 54.3553
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 53.9891 54.3539
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 53.998 54.3539
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 53.19 53.29
أسعار الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB 53.5971 54.2881
أسعار الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي 53.5292 54.3868
أسعار الدينار الكويتي في بنك عودة 53.998 54.3539
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