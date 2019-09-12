إليك سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وذلك في تداولات البنوك المصرية وخاصة بنك مصر والبنك الأهلي وعدة بنوك أخرى.

يعتبر الدينار الكويتي واحداً من أهم العملات الأجنبية في السوق المصرفي المصري، وذلك ناتج بصورة مباشرة عن الجالية المصرية الكبيرة العاملة في تلك الدولة الخليجية، حيث تقدر الاحصائيات عدد العمالة المصرية في الكويت بما يتجاوز النصف مليون مواطن مصري.

ويبحث العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة سفر عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، حيث يعتبر متوسط سعر صرف الدينار أحد العوامل الهامة في تحديد مدى جدوى السفر إلى دولة الكويت.

هذه أسعار صرف البيع والشراء الخاصة بالدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وذلك في مجموعة مختلفة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث كانت أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم في مصر على النحو التالي: