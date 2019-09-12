سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا اليوم الخميس 12/9/2019

يواصل سعر صرف الدولار انخفاضه في سوريا مقابل الليرة حتى وصل إلى 620 ليرة للدولار الواحد في مكاتب الصرافة ومن دون تقديم أي وثيقة، ووصل إلى 608 ليرات في حمص وبعض مدن الشمال، بعد أن وصل لمستوى 690 منذ 3 أيام.

شهدت السوق السورية، هبوطا إضافياً لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وصل إلى 620 ليرة للدولار الواحد، أي بنسبة انخفاض تعادل 10%، فيما وصل إلى مستوى 610 ليرات في حمص ومدن الشمال.

وكانت الحكومة السورية اجتمعت، بشكل استثنائي لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الأسواق وضبطها.

وشددت اللجنة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، على محاربة حالات الاحتكار التي تنعكس سلباً على المستهلكين ومتابعة اتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية.

وطمأنت اللجنة المواطنين بأن الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف، وتم اتخاذ إجراءات فورية بدأت تؤتي أكلها. وأكدت مصادر مختصة بسعر الصرف أن المصرف المركزي وبعض الجهات المعنية قامت بإجراءات منظمة لضبط السيولة النقدية في السوق من دون أن يضخ ولا دولار بالسوق فاستقر السعر صباحاً مع توقف جميع التعاملات.

العملة سعر الصرف بالليرة السورية الدولار 514.10 ليرة سورية اليورو 566.20 ليرة سورية الإسترليني 633.63 ليرة سورية الدولار الكندي 390.01 ليرة سورية