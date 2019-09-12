أسعار الفراخ الساسو والدواجن البيضاء اليوم الخميس 12/9/2019

إليك أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 في بورصة الدواجن بمصر، بمختلف انواعها من دجاج أبيض ودواجن بلدي.

ويلجأ كثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظراً لانخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.

وفي المدن تختلف الأسعار عن الريف، وغالبا ما يهتم أهل الريف المصري بتربية الدواجن الصغيرة وتسمينها، على اعتقاد أنها أوفر مادياً من شراء الطيور جاهزة للذبح أو مذبوحة وجاهزة للطهي مباشرة.

النوع السعر بالجنية المصري مقدار التغير فى الاسعار فراخ بيضاء 20.00 جنيه ثبات في سعر أمس ساسو 32 ثبات في سعر أمهات بيضاء 16 ثبات في سعر الامس كتكوت أبيض من 5 إلى 7.5 جنيه ثبات في سعر الامس كتكوت ساسو من 3 إلى 4 جنيه ثبات في سعر الامس

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 21.00 جنيه لحم ساسو كيلو 3200 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35:00 جنيه 36.50 جنيه

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيه 7.5 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 1.8 جنيه 02.00 جنيه

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.30 جنيه 05.00 جنيه بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 15.50جنيه بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه