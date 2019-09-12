سعر الحديد والإسمنت اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

من المتوقع أن تشهد أسعار الحديد والإسمنت في القاهرة انخفاضًا خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة بالأسواق، بالتزامن مع ضعف عمليات البيع في الأسواق.
وتراجعت أسعار الحديد بنسبة تتراوح بين 2 : 4% عن الأسعار بداية العام، حيث يتراوح سعر الحديد بين 11.000: 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين 11.200 : 11.800 جنيه، موضحًا أن هذا التراجع جاء بسبب الركود داخل سوق مواد البناء وانخفاض المبيعات، مشيرًا إلى أن هناك عروضًا من المصانع والتجار والموردين من أجل تنشيط عمليات البيع.
يشار إلى أن أسعار الإسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 : 15%، حيث سجل السعر من المصنع 650 : 700 جنيه، في حين يصل سعره بحد أقصى 750 جنيهًا، أن الفضل ففي انخفاض أسعار الإسمنت بسبب تعظيم الإنتاج المصري وإنشاء مصانع جديدة أعادت التوازن في الأسواق.
أسعار الحديد اليوم في مصر
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|
11700
سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|الشركة العربية للأسمنت
|المسلح
|818
|823
|823
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|798
|800
|800
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|805
|808
|808
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|805
|808
|808
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|815
|818
|818
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|803
|805
|805
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|795
|800
|798
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|808
|808
|808
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|808
|808
|805
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|803
|803
|798
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|795
|800
|798
|أسمنت العريش
|العسكري
|803
|808
|805
|أسمنت سيناء
|سيناء
|798
|800
|798
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|800
|805
|805
|السويس للأسمنت
|السويس
|803
|808
|808
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|815
|818
|818
|أسمنت حلوان
|حلوان
|813
|818
|833
|أسمنت شورى
|شورى
|798
|800
|798
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|818
|825
|818
|أسمنت السويدي
|السويدي
|818
|825
|825
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|800
|800
|800
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|795
|800
|798
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|808
|810
|808