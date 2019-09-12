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سعر الحديد والإسمنت اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

  • فلسطين اليوم
  • 12:29 - 12 سبتمبر 2019
سعر الحديد والإسمنت اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر سعر الحديد والإسمنت اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر
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من المتوقع أن تشهد أسعار الحديد والإسمنت في القاهرة انخفاضًا خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة بالأسواق، بالتزامن مع ضعف عمليات البيع في الأسواق.

وتراجعت أسعار الحديد بنسبة تتراوح بين 2 : 4% عن الأسعار بداية العام، حيث يتراوح سعر الحديد بين 11.000: 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين 11.200 : 11.800 جنيه، موضحًا أن هذا التراجع جاء بسبب الركود داخل سوق مواد البناء وانخفاض المبيعات، مشيرًا إلى أن هناك عروضًا من المصانع والتجار والموردين من أجل تنشيط عمليات البيع.

يشار إلى أن أسعار الإسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 : 15%، حيث سجل السعر من المصنع 650 : 700 جنيه، في حين يصل سعره بحد أقصى 750 جنيهًا، أن الفضل ففي انخفاض أسعار الإسمنت بسبب تعظيم الإنتاج المصري وإنشاء مصانع جديدة أعادت التوازن في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم في مصر

 

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550

11700

سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
الشركة العربية للأسمنت المسلح 818 823 823
الشركة العربية للأسمنت النصر 798 800 800
أسمنت أسيوط المهندس 805 808 808
صناعات مواد البناء التعمير 805 808 808
أسمنت أسك المنيا أسيك 815 818 818
أسمنت أسيك المنيا حورس 803 805 805
أسمنت النهضة الصخرة 795 800 798
أسمنت وادي النيل المصري 808 808 808
أسمنت وادي النيل وادي النيل 808 808 805
لافارج للأسمنت المخصوص 803 803 798
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 795 800 798
أسمنت العريش العسكري 803 808 805
أسمنت سيناء سيناء 798 800 798
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 800 805 805
السويس للأسمنت السويس 803 808 808
أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 818 818
أسمنت حلوان حلوان 813 818 833
أسمنت شورى شورى 798 800 798
مصر بني سويف مصر بني سويف 818 825 818
أسمنت السويدي السويدي 818 825 825
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 800 800
مصر للأسمنت قنا المسلة 795 800 798
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 810 808
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