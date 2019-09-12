غزة: وزارة التعليم تنتج خرائط تعليمية لتعزيز منهاج المواد الاجتماعية في المدارس

شرعت الإدارة العامة للتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي بإنتاج خرائط تعليمية بهدف تعزيز منهاج المواد الاجتماعية ومبحث الجغرافيا في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة.

وقال مدير عام التقنيات التربوية د.أحمد أبو ندا :" في إطار دور الوزارة لتعزيز المناهج التعليمية بوسائل ومصادر تعلم ، فقد تم البدء بإنتاج وطباعة خرائط تعليمية بعدد يصل إلى 4,140 خريطة ، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ العديد من المشاريع النوعية بالرغم من الظروف الصعبة لخدمة طلبتنا والعملية التعليمية.

وأوضح أبو ندى أن هذا الجهد النوعي جاء بعد تحليل محتوى مناهج المواد الاجتماعية والجغرافيا للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر وتم الخروج بتصور كامل عن الخرائط المطلوبة من حيث المحتوى والمعلومات العلمية والتصاميم والاخراج المناسب ، وتم هذا العمل بجهود طواقم إدارة التقنيات ومركز مصادر الانتاج إضافة للتعاون مع الإدارة العامة للإشراف التربوي.

وأوضح أن الخرائط المطبوعة عدة أنواع منها: خرائط الوطن العربي الطبيعية، والسياسية، وخريطة فلسطين، وهي ذات مقاسات مناسبة للعرض في الغرف الصفية، ومن ضمن الخرائط المنتجة الخرائط التوضيحية التفاعلية الصماء التي تتيح عملية التفاعل في الغرفة الصفية من حيث الكتابة والمسح عليها.