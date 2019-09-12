أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبياً خلال التعاملات اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.
وتراجع سعر الدولار أكثر من جنيه وأربعين قرشاً منذ بداية العام الحالي، فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل ١٦,٤١ جنيها للشراء، ١٦,٥١جنيها للبيع.
كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل ١٦,٣٩جنيها للشراء، ١٦,٤٩ جنيها للبيع. في حين، تراجع سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، قرشاً واحداً ليسجل ١٦,٤٠جنيها للشراء، ١٦,٥٠جنيها للبيع. وفي البنك الاهلي اليوناني تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل ١٦,٤١ جنيهاً للشراء، و ١٦,٥١جنيهاً للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|بنك الكويت الوطني NBK
|16.41
|16.51
|يومين
|بنك مصر إيران التنمية
|16.40
|16.50
|يومين
|بنك التنمية الصناعية
|16.39
|16.49
|20 ساعة
|بنك مصر
|16.39
|16.49
|20 ساعة
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|16.39
|16.49
|ساعتين
|كريدى أجريكول
|16.39
|16.49
|24 ساعة
|البنك العقاري المصري العربي
|16.39
|16.49
|19 ساعة
|بنك البركة
|16.39
|16.49
|19 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|16.39
|16.49
|ساعة واحدة
|البنك الأهلي المصري
|16.39
|16.49
|20 ساعة
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|16.39
|16.49
|21 ساعة
|البنك الأهلى اليونانى
|16.39
|16.49
|20 ساعة
|بنك عودة
|16.39
|16.49
|20 ساعة
|بنك المشرق
|16.39
|16.49
|19 ساعة
|البنك المصرى الخليجى
|16.39
|16.49
|19 ساعة
|بنك بلوم
|16.38
|16.48
|19 ساعة
|بنك التعمير والإسكان
|16.38
|16.48
|20 ساعة
|بنك قناة السويس
|16.38
|16.48
|20 ساعة
|البنك المركزى المصرى
|16.38
|16.50
|21 ساعة
|المصرف العربى الدولى
|16.38
|16.48
|20 ساعة
|اتش اس بى سى HSBC
|16.38
|16.48
|19 ساعة
|المصرف المتحد
|16.37
|16.47
|20 ساعة
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|16.37
|16.47
|20 ساعة
|بنك الإسكندرية
|16.36
|16.46
|18 ساعة