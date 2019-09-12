أسعار الذهب في تركيا عيار 21 بيع وشراء

يشهد سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة تقلبات شبه يومية، على المستوى الدولي وخاصة مقابل الدولار الأمريكي، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والسياسية الطارئة.

إليك أسعار الذهب في تركيا اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، مقابل الليرة التركي والدولار الأمريكي، وخاصة سعر الذهب من عيار 21 وجميع العيارات المتداولة في سوق الذهب التركي.

وتتغير أسعار صرف الليرة التركية على المستوى الدولي وخاصة مقابل الدولار الأمريكي، بسبب بعض الظرف الاقتصادية والسياسية الطارئة.

عبر الجدول التالي نستعرض أسعار جرام الذهب في تركيا لمختلف العيارات القياسية، حيث كان السعر المتداول في بورصة الذهب التركية مقابل الليرة والدولار الأمريكي اليوم على النحو التالي: