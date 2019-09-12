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أسعار الذهب في تركيا عيار 21 بيع وشراء

  • فلسطين اليوم
  • 12:27 - 12 سبتمبر 2019
أسعار الذهب في تركيا عيار 21 بيع وشراء أسعار الذهب في تركيا عيار 21 بيع وشراء
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يشهد سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة تقلبات شبه يومية، على المستوى الدولي وخاصة مقابل الدولار الأمريكي، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والسياسية الطارئة.

إليك أسعار الذهب في تركيا اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، مقابل الليرة التركي والدولار الأمريكي، وخاصة سعر الذهب من عيار 21 وجميع العيارات المتداولة في سوق الذهب التركي.

وتتغير أسعار صرف الليرة التركية على المستوى الدولي وخاصة مقابل الدولار الأمريكي، بسبب بعض الظرف الاقتصادية والسياسية الطارئة.

عبر الجدول التالي نستعرض أسعار جرام الذهب في تركيا لمختلف العيارات القياسية، حيث كان السعر المتداول في بورصة الذهب التركية مقابل الليرة والدولار الأمريكي اليوم على النحو التالي:

الوحدة بالجرام الليرة التركية الدولار الأمريكي
جرام 24 276.72 48.11
جرام 22 253.66 44.10
جرام 21 242.13 42.10
جرام 18 207.54 36.08
جرام 14 161.42 28.06
جرام 12 138.36 24.06
جرام 10 115.30 20.05
 
التولة (Tola) 3,227.61 561.15
اوقية الذهب 8,606.81 1,496.42
كيلو الذهب 276,715.16 48,110.98
جنيه الذهب 1,937.01 336.8
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