حل تمارين الرياضيات للسنة الأولى ثانوي علمي

حل أنشطة الكتاب المدرسي رياضيات 1 ثانوي علمي الفصل الدراسي الأول 1440-1439 هـ منهاج جزائري، نُرفق لكم الأسئلة والحلول كاملة.
وانطلق العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 في الجزائر بشكل فعلي يوم الخميس 5 سبتمبر تحت شعار “من أجل مدرسة مواطنة دامجة".
إليك حلول تمارين الكتاب المدرسي رياضيات 1 ثانوي جذع مشترك علوم pdf اضغط هــــــــــــــنا.
ويشمل حلول تمارين الكتاب المدرسي رياضيات أولى ثانوي:
- حل تمرين 19 ص 19 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 81 ص 47 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 44 ص 21 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 77 ص 23 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمارين ص 20 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 49 ص 21 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 44 ص 45 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 52 ص 110 رياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 30 ص 20 الرياضيات 1 ثانوي
- حل تمرين 28 ص 20 رياضيات 1 ثانوي