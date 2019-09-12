قيمة مصروفات المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، مصروفات مقابل الخدمات والأنشطة لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، حيث نصت على تحصيل الرسوم والاشتراكات من الطلاب كالتالي:

مرحلة رياض الأطفال: 145 جنيهًا.

المرحلة الابتدائية: 160 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية: 150 جنيهًا.

المرحلة الثانوية العامة: 195 جنيهًا.

التعليم الفني بجميع أنواعه 170 جنيهًا.

ونبهت الوزارة على المديريات التعليمية وجميع المدارس بعدم تحصيل أي رسوم من الطلاب بخلاف الأرقام المحددة، حيث تُحصل جميع الرسوم الدراسية بشكل إلكتروني عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات فوري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، أن الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة (عربي ولغات) للعام الدراسي الجديد 2019 /2020 تصل إلى 25 في المائة، مشددة على ضرورة التزام المدارس بعدم زيادة المصروفات بأكثر من النسبة القانونية المحددة من الوزارة، مع إعلان كامل المصروفات قبل بداية العام الدراسي.

وانطلقت الدراسة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019، في الصفوف الدراسية الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، على أن تبدأ في باقي الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 21 سبتمبر الجاري.