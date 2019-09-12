ميسي: لا أفكر في الرحيل ومستقبلي برشلونة

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، أنه مستمر داخل "كامب نو" ولا يفكر في الرحيل عن فريقه، ليغلق الباب أمام كل التقارير المنتشرة حول مغادرته للنادي الكتالوني.

وقال ميسي، خلال حوار أجراه مع صحيفة "سبورت" الإسبانية "مستقبلي؟ برشلونة هو بيتي، ولا أريد الرحيل، لكني أريد الفوز".

وتطرق ميسي، للحديث حول موقفه من عودة زميله السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قائلًا "كنت أتمنى أن يأتي، وبصراحة لا أدري ما إذا قام برشلونة بكل شيء ممكن لإعادته".

وتابع "صحيح أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس سهلًا، لكن على المستوى الرياضي نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وعلى مستوى حقوق الصور والرعاة كانت عودته ستُشكل قفزة للنادي".

وأضاف البرغوث "نحن لم نطلب أبدًا التعاقد مع نيمار، ولكن قلنا رأينا في الأمر ببساطة، وأنا لا أشعر بخيبة الأمل فنحن لدينا فريق رائع، وسيكون قادرًا على القتال على كل الألقاب بدون نيمار".

وعن الجهاز الإداري لبرشلونة قال "سيكون من الجيد للنادي أن يكون مستقرًا، وليس به الكثير من التغيير على مستوى الإدارة الرياضية، وبويول سيكون مثاليًا لمنصب السكرتير الفني".

واختتم ميسي "زوجتي أنتونيلا هي كل شيء بالنسبة لي، وهي رفيقة رائعة، وتعرف كيف تقف معي دائمًا وخصوصًا في الأوقات العصيبة".