"أنصار الله" تعلن مقتل منفذ عملية اغتيال شقيق زعيم الجماعة

اتهمت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ الوطني" المشكلة في صنعاء، الأربعاء، الاستخبارات السعودية بالوقوف وراء اغتيال شقيق زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إبراهيم بدر الدين الحوثي.

ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، قال بيان لوزارة الداخلية في صنعاء، إنها تمكنت من "القضاء على المدعو محمد علي قايد ضاوي (54 عاما) المنفذ الرئيس لجريمة اغتيال المجاهدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني، بعملية أمنية نوعية نُفذت عند الساعة 7:24 من مساء الثلاثاء العاشر من محرم 1441 الموافق 10 أيلول/سبتمبر 2019 في عمق مناطق العدوان بمدينة مأرب".

وأضافت أن "العملية الاستخبارية النوعية أتت بعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع المعلومات التي توصلت للأشخاص والجهات المشتركة في تنفيذ جريمة اغتيال المجاهدين"​​​.

وذكرت أن "تحقيقات الأجهزة الأمنية وما توصلت إليه من معلومات دقيقة أثبتت ارتباط المدعو ضاوي باستخبارات العدو السعودي".

وتابع البيان: "أكدت التحقيقات أن استخبارات العدو السعودي هي الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه".

وكانت وزارة الداخلية في صنعاء أعلنت في 9 أغسطس المنصرم، اغتيال القيادي إبراهيم الحوثي على يد من وصفتهم بـ "أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي"، مؤكدة أنها "لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال".