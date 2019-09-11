ترامب لا يستبعد تخفيف العقوبات ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود احتمال لتخفيف العقوبات التي فرضتها إدارته على إيران، معتبراً أن الأخيرة تريد التفاوض مع الولايات المتحدة.

ولم يستبعد ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، هذا السيناريو، وقال، ردا على سؤال حول إمكانية تخفيف "حملات الضغط الأقصى" على إيران: "سنرى ماذا سيحدث".

وأشار الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال حول ما إذا كان يدرس مسألة عقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه "لا ينظر في أي شيء".

واعتبر ترامب مع ذلك أن إيران تريد التفاوض وإبرام صفقة جديدة مع الولايات المتحدة، مضيفا: "نود التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن الأمور ستكون جيدة أيضا في حال عدم حدوث ذلك".

وشدد ترامب مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، إلا أنه لفت إلى أن تخصيب اليورانيوم من قبل السلطات الإيرانية أمر خطير.