تردد قناة مساواة نايل سات 2019

قناة مساواة هي قناة فلسطينية تبث على قمر النايل سات، ضمن القنوات الفلسطينية الرائعة جداً التي تقدم محتوى اجتماعي، إخباري، أخلاقي، ديني، اقتصادي.

يشار إلى أن القناة موجودة على القمر منذ عام 2015، وقد حققت الكثير من المشاهدات الرائعة خلال كل الفترة الماضية.

ويتابع برامج قناة المساواة الكثير من المشاهدين ليس في دولة فلسطين فقط، ولكن في العديد من الدول العربية، ومن المتوقع أن تصبح هذه القناة من أفضل قنوات النايل سات قريباً.

وتقدم قناة مساواة الكثير من البرامج منها الصحية تقدم نصائح للوقاية من الأمراض، وأيضاً برامج للطبخ لتقديم أحدث الوجبات الصحية، وبرامج اجتماعية التي تناقش حياة المواطن الفلسطيني، إلى جانب مجموعة من المسلسلات الدرامية الشيقة بشكل يومي.

ولمعرفة أحدث برامج القناة، يمكنك تصفح موقعها الإلكتروني، وأيضاً معرفة جدول البرامج اليوم.

تردد قناة مساواة: 12645 H، الترميز: 27500