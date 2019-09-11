تاريخ نزول حساب المواطن 1441 الدفعة الجديدة

أعلن حساب المواطن على حسابه الخاص عبر موقع (تويتر) أن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن سيتم بدء صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر 2019.

يشار إلى أن التسجيل ما زال مفتوح في الدفعة الثالثة والعشرين من استحقاق شهر أكتوبر القادم، على أن يقوم المتقدم مستوفي الشروط الخاصة بالأهلية في حساب برنامج المواطن.

ومع اقتراب موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في السعودية ينتظر السعوديون موعد ايداع حساب المواطن لشهر سبتمبر لعام 2019.

وأوضحت المملكة شروط الاستحقاق التي يتطلب توافرها في ايداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن والذي سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء. إليك الشروط الخاصة بالأهلية لمن يرغبون في التسجيل للانضمام في الحصول على استحقاقات شهر أكتوبر 2019 من برنامج حساب المواطن، هي: