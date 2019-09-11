تاريخ نزول حساب المواطن 1441 الدفعة الجديدة

أعلن حساب المواطن على حسابه الخاص عبر موقع (تويتر) أن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن سيتم بدء صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر 2019.
يشار إلى أن التسجيل ما زال مفتوح في الدفعة الثالثة والعشرين من استحقاق شهر أكتوبر القادم، على أن يقوم المتقدم مستوفي الشروط الخاصة بالأهلية في حساب برنامج المواطن.
ومع اقتراب موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في السعودية ينتظر السعوديون موعد ايداع حساب المواطن لشهر سبتمبر لعام 2019.
وأوضحت المملكة شروط الاستحقاق التي يتطلب توافرها في ايداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن والذي سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء. إليك الشروط الخاصة بالأهلية لمن يرغبون في التسجيل للانضمام في الحصول على استحقاقات شهر أكتوبر 2019 من برنامج حساب المواطن، هي:
- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم من حساب المواطن حامل للجنسية السعودية.
- يستثنى من التسجيل أي أحد من أفراد العائلة غير حامل للجنسية السعودية مثل ( الابن والابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة).
- يستثنى حاملي بطاقات التنقل.
- إقامة المستحق لدعم حساب المواطن بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية بشرط ألا يكون مقيم خارج السعودية لما يزيد عن تسعين يوم خلال الاثني عشر شهر التي مضت.
- لابد من ألا يكون صاحب الدعم موجود في أي من الأماكن الحكومية مثل الإيواء الحكومي، أو السجون.
- ضرورة صحة المعلومات المقدمة للجهات التي يتم التعامل معها.
- يتم اعتماد دعم حساب المواطن على مجمل الدخل التي تحصل عليه العائلة وعددها وكذلك أعمار التابعين لو كانت تزيد أو تقل عن ثمانية عشر عامًا، وفق اليوم الاخباري.