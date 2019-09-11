نتنياهو يستجدي الناخب الإسرائيلي بوعود زائفة

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها الأسبوع القادم، واصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعايته الانتخابية أمام جمهوره لحشد أصوات الناخبين في ظل تضعضع وضعه في استطلاعات الرأي، بإشهار الوعود لجلب المتدينين له.

فقد كرر نتنياهو مساء اليوم، تأكيده على أن أولى خطواته في حال فاز في الانتخابات القادمة سيكون ضم الضفة الغربية. مشيراً إلى أنه لم يسبق على إسرائيل رئيس وزراء مثله اهتم بالاستيطان وعززه، وأنه يمتلك خطط للضم يعمل على تطويرها.

وأعرب نتنياهو خلال حديثه للقناة العبرية السابعة، من فوز الأحزاب اليسارية والعربية في الانتخابات القادمة.

وحث الأحزاب اليمينية الى التوحد، معارضاً تشكيل حكومة وحدة، مؤكداً أن مسعاه هو تشكيل حكومة يمينية.

وأضاف" ترامب هو الرئيس الأمريكي الأول الذي وافق على إعلان "القدس عاصمة لإسرائيل" ونقل السفارة، بالتأكيد انه لن يعارض فرض سيطرتنا على كافة المستوطنات الإسرائيلية."

وحول التسهيلات التي وعد بها نتنياهو المستوطنين في زيارته الأخيرة للخليل ،لفت إلى أنه أعطى أوامره بفتح سوق مفتوح وفندق لهم في الخليل.

وتشهد الساحة الاسرائيلية بازا تصريحات من قبل الأحزاب كافة، واللافت أن نتنياهو في تطرفه في التصريحات والوعود تدلل على خشيته من السقوط .