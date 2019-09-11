أسعار صرف الريال السعودي مقابل الدولار فى السوق السوداء اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم ،الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986

1 (SAR) ريال سعودي= 0.27 (USD) دولار أمريكي

(سبعة وعشرون سنت)

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي

تفاصيل التحويل من الريال السعودي الى الدولار الأمريكي

سعر الشراء 0.267 سعر البيع 0.267 الاغلاق السابق 0.267 سعر الافتتاح 0.267 مدي اليوم 0.267 - 0.267 مدى 52 أسبوع 0.2637 - 0.2727

1 ريال سعودي يساوي 0.27 دولار أمريكي 5 ريال سعودي يساوي 1.33 دولار أمريكي 10 ريال سعودي يساوي 2.67 دولار أمريكي 20 ريال سعودي يساوي 5.33 دولار أمريكي 25 ريال سعودي يساوي 6.67 دولار أمريكي 50 ريال سعودي يساوي 13.33 دولار أمريكي 100 ريال سعودي يساوي 26.66 دولار أمريكي 200 ريال سعودي يساوي 53.32 دولار أمريكي 250 ريال سعودي يساوي 66.65 دولار أمريكي 500 ريال سعودي يساوي 133.31 دولار أمريكي 1000 ريال سعودي يساوي 266.61 دولار أمريكي 2000 ريال سعودي يساوي 533.23 دولار أمريكي 2500 ريال سعودي يساوي 666.53 دولار أمريكي 5000 ريال سعودي يساوي 1,333.06 دولار أمريكي 10000 ريال سعودي يساوي 2,666.13 دولار أمريكي 20000 ريال سعودي يساوي 5,332.25 دولار أمريكي 25000 ريال سعودي يساوي 6,665.32 دولار أمريكي 50000 ريال سعودي يساوي 13,330.63 دولار أمريكي 100000 ريال سعودي يساوي 26,661.26 دولار أمريكي 200000 ريال سعودي يساوي 53,322.53 دولار أمريكي 500000 ريال سعودي يساوي 133,306.32 دولار أمريكي 1000000 ريال سعودي يساوي 266,612.63 دولار أمريكي