مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوفييدو باسكيط مباشر مباريات كرة السلة الودية

يواصل ريال مدريد تحضيراته للموسم الجديد ويشارك في النسخة الأولى من بطولة "ليبربانك سيوداد دي أفييدو"، حيث سيواجه هذا المساء الفريق المضيف، أوفييدو، في نصف النهائي الثاني (يقام الأول بين باسكونيا وأوبراس سانيتاريس). سيحاول الفريق الذي يديره لاسو تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الفترة التحضيرية للموسم الجديد بعد فوزه ببطولة "كوستا ديل سول" الأسبوع الماضي.



اختبار جديد لريال مدريد الذي يواصل تحضيراته لكأس السوبر التي ستقام بعد 10 أيام في ويزينك سنتر. سيدفع أوفييدو رجال لاسو لتقديم أفضل ما لديهم في ملعب بومارين، الذي يستعد لاستقبال حامل لقب الليغا. يلعب الفريق الذي يدربه اللاعب السابق خابي رودريغيز في دوري الدرجة الثانية LEB Oro وكان بلغ، في الموسم الماضي، تصفيات التأهل لدوري الدرجة الأولى (إنديسا). اعتماداً على نتائج مباراة هذه الليلة، سيخوض البلانكوس غداً مباراة تحديد المركز الثالث والرابع (الساعة 18:30) أو النهائي (21:00).