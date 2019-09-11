ترامب يتخذ قراراً بشأن ميزانية الدفاع في ذكرى 11 سبتمبر

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته ضمن الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضح ترامب "لا نسعى للدخول في نزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم".

وتم بسط علم أميركي على الحائط الغربي لمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، في الذكرى الثامنة عشرة للهجمات على الولايات المتحدة.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص عندما صدمت طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع وتحطمت طائرة في حقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.