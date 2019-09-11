حقيقة وفاة المخرج سيمون أسمر

أجمع محبّو المخرج اللبناني #سيمون_أسمر على الدعاء له ليخرج من محنته الصحية الأخيرة التي تسلك طريقاً صعباً. يرقد الأسمر منذ أكثر من أسبوع في مستشفى رزق، حيث أُدخل إلى العناية المشددة وأخرج منها، مع بقائه تحت المراقبة الطبية المشددة. وفي معلومات لـ"النهار" فإنّ الوضع الحالي للأسمر غير ثابت، إذ يتبدّل من جيد إلى غير مستقر ليعود مجدداً إلى الحالة المستقرّة، وبالتالي، فإنّ المصدر فضّل إعطاء توصيف لحالة الأسمر الصحية: "حالياً مستقرّة".

عدد كبير من الشخصيات الإعلامية والفنية غرّدت متمنية الدعاء لأسمر، أبرزهم النائبة بولا يعقوبيان: "صانع نجوم الزمن الجميل ومخرج اجمل صورة عن #لبنان انشالله بتقوم بالسلامة الأستاذ".