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رابط موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودان

  • فلسطين اليوم
  • 19:53 - 11 سبتمبر 2019
رابط موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودان رابط موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودان
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في السودان، عن بدء الاجراءات المتعلقة في التقديم الالكتروني للقبول في الجامعات السودانية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم الالكتروني للجامعات السودانية 2019، لطلبة الدور الأول من الذين حصلوا على شهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام الدراسي المقبل، وذلك عبر موقع الادارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات admission.gov.sd.

وحثت الوزارة الطلبة كافة إلى التوجه إلى مقرات مؤسسات التعليم في السودان حال لم يتمكنوا من التسجيل عبر رابط التسجيل للجامعات السودانية، داعية الجميع إلى التقديم فورا قبل انتهاء الموعد المحدد من قبلها بشكل نهائي اليوم.

رابط دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي اضغط هــــــــــــــــــنا

التقديم للجامعات السودانية من رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان من هــــــــــــــــــنا  

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